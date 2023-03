Carnevale, pioggia di premi 

Con la Masquerade Party si è chiuso sabato notte il Carnevale bariese, organizzato da Is Carristas col patrocinio di Comune e Regione. Scenografie di maschere bizzarre e musica hanno fatto da sfondo alla serata al palazzetto dello sport con le premiazioni. Sul podio il carro Coco di Arzana, secondo “La famiglia Addams” di Loceri, terzo “La nave fantasma” di Jerzu. Premiati per la maestria artigiana, le ambientazioni e i personaggi, per il coinvolgimento di grandi e piccoli nelle due sfilate in calendario. Per i gruppi ha vinto il Circo di Bari Sardo, secondo Alice di Tortolì, terzi “Famiglia reale” e “Statue viventi” di Bari Sardo. Miglior maschera “Le ninfee”. Ricchi i premi in denaro e rimborsi per i carri dei vari paesi che hanno partecipato. «Gli sforzi sono ripagati - hanno detto Is Carristas - il nostro è un grande amore per il Carnevale. Vogliamo che resti un inno alla leggerezza, alla collaborazione e all’arte della cartapesta». (fe. me.)

