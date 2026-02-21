Carnevale, pienone di visitatori 

Grande pubblico per tutto il Carnevale di Mamoiada che ha richiamato tante presenze già per i fuochi di sant’Antonio. Il paese conferma il suo appeal e un’attrattività crescente. Ieri sera l’ultimo atto del Carnevale con la pentolaccia. «L’organizzazione del Carnevale 2026 è stata sicuramente tra le più impegnative e faticose degli ultimi anni, sia dal punto di vista amministrativo che logistico», dice il sindaco Luciano Barone. E aggiunge: «Quest’anno si conclude un ciclo organizzativo iniziato nel 2016: un percorso lungo dieci anni che ha voluto contribuire in maniera concreta sul proseguo di un cammino iniziato tempo basato sulla crescita sociale ed economica della nostra comunità».

«Siamo una comunità viva e dinamica, capace di interagire e fare sistema, strutturando potenti attrattori culturali che garantiscono un flusso costante di visitatori», sottolinea.

