Carnevale, oggi sfilata nel centro storico 

Il ritmo inconfondibile della ratantira, scandita dal rullo incessante dei tamburi ha già iniziato a riecheggiare tra le strade di Cagliari. Le prove che anticipano il grande ritorno. Perché dopo due anni di silenzio - causa Covid - ripartono i festeggiamenti in grande anche per il Carnevale del capoluogo sardo. Tre date, altrettanti cortei in maschera accompagnati dall’inconfondibile ritornello “Cambara, cambara, cambara e maccioni, pisciurrè, sparedda e mummungioni”, e l’immancabile processo - con rogo finale - del Re Cancioffali, a chiudere le iniziative in programma.

Si parte oggi alle 16,30, con il corteo in maschera che da piazza Indipendenza raggiungerà piazza Costituzione, dopo aver lasciato Castello, diretto a Villanova. Incursione in via Sulis, per poi proseguire tra le stradine strette della Marina, con tappa finale in piazza Yenne. Domenica raduno alle 17 con una nuova sfilata che dal Corso procederà verso via Manno, via Regina Margherita, via Roma, Largo Carlo Felice e arrivo in piazza Yenne.

Martedì 21 si parte alle 17, da piazza Giovanni. Dopo aver attraversato via Dante, piazza San Benedetto, via Paolo e via Sonnino nuovo passaggio in via Garibaldi e via Manno. Sino ad arrivare in piazza Yenne e in via Santa Margherita per l’atteso appuntamento, alle 21, con il rogo di Re Cancioffali.

