Carnevale, oggi la sfilata fuori stagione  

Tutto pronto per una delle ultime sfilate di carnevale in Sardegna, quella che si terrà oggi pomeriggio a San Sperate, ma occhio alla viabilità. Si parte da via Bau Ninni Cannas alle 16, e si dovrebbe concludere intorno alle 18,30 in piazza Gramsci. E dalle 16 partono anche i divieti di sosta in via Rossini (entrambi i lati), via Matteotti (lato destro) e via Gobetti (lato destro), ma anche in via Barbagia (lato sinistro). I divieti, temporanei, sono da considerarsi validi fino al passaggio del corteo.

Diverso per via Bau Ninni Cannas dove vigerà il divieto di transito dalle 15,30 fino alle 17,30, ma anche di sosta dalle 14,30 (anticipato di un'ora per permettere ai carri di radunarsi) fino alle 17,30 “o comunque fino al passaggio della sfilata”, si legge nell’ordinanza.

Divieto di transito temporaneo anche in via Risorgimento, via Cagliari, via Sassari , via Sardegna, via Rossini, via Matteotti, via Gobetti, via Barbaglia, via Nuova e piazza Gramsci (che è il tragitto del corteo) dalle 16 fino alle 21 “o comunque dalla partenza all'arrivo della sfilata”. Infine divieto di sosta in via Nuova e in via Rio Concias per permettere ai carri di sostare a fine serata, fino alle 21. Molti dei cartelli erano già stati posizionati nella giornata di ieri, in modo da avvisare la popolazione. (m. p.)

