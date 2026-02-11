Carnevale, oggi la sfilata degli studenti 

Primo atto oggi per il Carnevale quartese organizzato dalla Pro loco. Giovedì grasso è il giorno della sfilata delle scuole della città assieme alle associazioni. La partenza è al parco Matteotti alle 10,30. Da lì il corteo percorrerà le vie Porcu, piazza XXVII Aprile, Regina Margherita, Dante, Cagliari con ritorno al parco Matteotti per la festa e zeppolata. Parteciperanno circa 500 alunni, in arrivo dagli istituti comprensivi: 300, dai plessi di via San Benedetto, via Fieramosca e via Perdalonga e 150 da Flumini. Nelle strade interessate sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo. Modifiche alla viabilità anche domani per il montaggio del palco per la grande festa di sabato in piazza Azuni: con divieto di sosta in entrambi i lati di piazza Azuni e in via Marconi nel lato sinistro tra via Brigata Sassari e via Porcu e direzione obbligatoria in via Trento per chi arriva da piazza Sant’Elena.

