VaiOnline
La festa.
12 febbraio 2026 alle 00:31

Carnevale, oggi la sfilata degli studenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Primo atto oggi per il Carnevale quartese organizzato dalla Pro loco. Giovedì grasso è il giorno della sfilata delle scuole della città assieme alle associazioni. La partenza è al parco Matteotti alle 10,30. Da lì il corteo percorrerà le vie Porcu, piazza XXVII Aprile, Regina Margherita, Dante, Cagliari con ritorno al parco Matteotti per la festa e zeppolata. Parteciperanno circa 500 alunni, in arrivo dagli istituti comprensivi: 300, dai plessi di via San Benedetto, via Fieramosca e via Perdalonga e 150 da Flumini. Nelle strade interessate sarà chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo. Modifiche alla viabilità anche domani per il montaggio del palco per la grande festa di sabato in piazza Azuni: con divieto di sosta in entrambi i lati di piazza Azuni e in via Marconi nel lato sinistro tra via Brigata Sassari e via Porcu e direzione obbligatoria in via Trento per chi arriva da piazza Sant’Elena.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia