Carnevale, oggi la grande sfilata: appello del sindaco alla civiltà 

Sabato in un parchetto vicino all’asilo nido privato alcuni vandali in maschera hanno danneggiato il prato e altri elementi d’arredo. Non si è fatta attendere la condanna del sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, che in vista della sfilata di oggi invita alla responsabilità. «Sono episodi che nulla hanno a che fare con il corretto spirito festoso del Carnevale», ha esordito Mameli, 37 anni. «Sono fatti isolati che ci lasciano l’amaro in bocca non solo per il non rispetto della cosa altrui, ma anche per il vile gesto ai danni di un luogo sensibile frequentato da bimbi in tenera età. Quello che vorremmo dire è che il Carnevale bariese, e più in generale il divertimento, non ha nulla a che vedere con atti vandalici o danneggiamenti». Mameli auspica esclusivo divertimento per la sfilata di oggi: «Quello che ci auguriamo è che episodi simili non accadano più, nel rispetto di tutti coloro che, in modo sereno, civile e soprattutto rispettoso partecipano a questa bella manifestazione. Non permettiamo a nessuno di sporcarci il Carnevale, abbiamo grandi ambizioni di crescita per far sì che questa sia sempre di più la festa di tutti. Chiedo ai partecipanti di divertirsi con tanta serenità e spensieratezza e invito gli stessi a farlo in piena consapevolezza e nel rispetto sia di sé stessi sia delle altre persone». (ro. se.)

