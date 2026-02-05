Carnevale nel nome di Marco Mameli 

Quando si sono seduti a tavolino per organizzare il Carnevale, i componenti dell’associazione Is Carristasa hanno evidenziato la priorità assoluta dell’edizione: commemorare Marco Mameli. Nessuno, tra gli organizzatori della festa di Bari Sardo, vuole dimenticare il giovane di Ilbono ucciso il marzo dello scorso anno, a 22 anni, durante la sfilata di Carnevale.

Contestualmente hanno voluto rendere partecipe la famiglia del ragazzo, accoltellato in via Santa Cecilia, traversa di piazza Sa Staria, che ha accolto con commozione l’iniziativa dell’associazione e dell’amministrazione comunale. Nei momenti in cui i carri transiteranno all’altezza della stradina in cui è avvenuta la tragedia, la musica calerà d’intensità fino al minuto di raccoglimento in un silenzio assoluto. Oltre che per ricordare Marco Mameli, l’iniziativa è promossa per sensibilizzare le comunità sui valori della vita e del divertimento sostenibile.

La commemorazione

All’incontro con i familiari hanno preso parte una delegazione dell’associazione, con in testa il presidente Matteo Mulas, e il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli. «Bari Sardo non dimenticherá mai Marco Mameli. Vorremmo che l’omicidio di Marco non fosse una perdita invano ma dia ancora di più valore al bene piu prezioso, quello della vita, del rispetto reciproco e del dialogo. È importante ricominciare là dove tutto si è fermato, senza mai dimenticare la tragedia dovuta a un’azione criminale che nulla ha a che fare con lo spirito conviviale che, da sempre, ha animato il Carnevale bariese».

L’evento

La tragedia del primo marzo 2025 non l’ha dimenticata nessuno. Quei drammatici istanti che hanno portato all’accoltellamento di Marco Mameli, che gli inquirenti collocano alle 23.04, resteranno scolpiti nella memoria collettiva. Bari Sardo vuole continuare a vivere la sua kermesse, esprimendo sensibilità rispetto a quel fattaccio che ha cambiato per sempre la vita di una famiglia. Sotto il profilo organizzativo, al netto degli ultimi dettagli che l’associazione sta curando in questi giorni, in occasione delle sfilate del 14 e del 17 febbraio lungo il percorso attraversato dai carri e dai gruppi non saranno presenti chioschi a bordo strada.

La festa, in entrambi i giorni, culminerà con un concerto in piazza Mercato dove sono attesi dj di fama nazionale. «L’imponente macchina organizzativa - conclude Mameli - sta muovendo i propri passi per assicurare due belle giornate di festa per giovani e meno giovani, all’insegna del sano divertimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA