Carnevale: le sfilate fissate per il 1 e il 4 marzo 

Il Carnevale è un appuntamento sacro. Le date delle sfilate sono state fissate: sabato 1 e martedì 4 marzo. I costumi del Carnevale 2025, organizzato da Is Carristasa sfileranno per le vie del centro sfidandosi a colpi di maschere, parrucche e danze. Tre i carri allegorici bariesi: Is Feralis '75 con i "Cavernicoli" apriranno la manifestazione, poi i Bunga Bunga con "Alice in wonderland" e I Kattivissimi con "Inside Out". A dare supporto Is feralis '60 e poi tanti gruppi mascherati. Come sempre ci sarà il concorso a premi per i carri più spettacolari con i primi tre classificati, la maschera e gruppi più belli e una sorta di rimborso a quelli che parteciperanno. «Ci aspettiamo almeno otto carri dai paesi limitrofi e come ogni anno tantissime persone - dice Matteo Mulas, presidente dell'associazione is Carristasa, attiva da quindici anni in paese - il montepremi sarà ancora più ricco. Cerchiamo ogni anno di migliorarci, anche il Comune ci sta supportando e cerchiamo di fare del nostro meglio». L'invito è a partecipare numerosi. Le iscrizioni per partecipare al carnevale bariese sono ancora aperte e scadono il 15 febbraio. L'evento è patrocinato da Comune, Unione dei Comuni, Pavs Arcobaleno Bari Sardo e Regione.

