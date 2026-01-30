Carnevale, la festa prende forma 

Da nord a sud, il Carnevale 2026 accende l’Oristanese con due appuntamenti diversi fra di loro, ma considerati fra i più attesi e partecipati.

Carrasegare ’Osincu

A Bosa tutto è pronto ormai per “Carrasegare ‘Osincu”, un programma ricchissimo che trasforma la città sul Temo nel cuore del divertimento popolare e spontaneo della Sardegna.

Si parte il 5 febbraio con Gioggia Laldaggiolu, la mascherata tradizionale bosana che anima piazza Zanetti. Due giorni dopo il centro storico diventa il palcoscenico delle Maschere del Carnevale, un viaggio nelle figure tipiche della tradizione sarda. Grande spazio alle scuole con due giornate dedicate: il 12 la Gioggia de Carrasegare e il 16 la Sfilata delle scuole lungo le vie del centro. Per i più piccoli il 13 arriva il Cartoon fest, mentre il giorno dopo il centro storico si veste di festa con le Cantine in maschera. Domenica 15 spazio alla Mascherata alla bosana e alla Fantasia de ballos, tra animazione e tradizione.

Il martedì grasso, 17 febbraio, è dedicato ai due momenti più identitari: S’Attittidu al mattino, con le maschere in nero, e Giolzi alla sera, con le maschere in bianco. Chiusura il 21 con la Pentolaccia dei Bambini e la premiazione dei concorsi. Un Carnevale che unisce memoria, comunità e creatività, confermando Bosa tra le capitali del divertimento.

Su Marrulleri

A Marrubiu la macchina organizzativa per “Su Marrulleri” è già da tempo a pieno regime con la preparazione di un Carnevale che non nasce in poche settimane ma prende forma durante tutto l’anno, grazie al lavoro dei carristi e dei volontari che danno vita alle grandi opere di cartapesta.

Si parte il 12 febbraio con la giornata dedicata ai bambini, per proseguire tre giorni dopo con la sfilata locale. Il clou è il 22 febbraio con la grande sfilata regionale, quando il centro del paese accoglierà decine gruppi e carri ma anche migliaia di maschere provenienti da tutta la Sardegna per una esplosione di colori, allegria e divertimento. Intanto sono state aperte le iscrizioni per carri e gruppi allegorici da inviare all’indirizzo mail protocollo@comunemarrubiu.it, fondamentali per definire la composizione della kermesse più attesa dell’anno.

Su Marrulleri infatti rappresenta un patrimonio culturale riconosciuto, un evento capace di richiamare migliaia di visitatori e di trasformare il paese in un laboratorio creativo dove tradizione, arte e comunità si intrecciano. L’edizione 2026 si annuncia così come un nuovo capitolo di una storia che continua a crescere, portando con sé l’energia, il colore e l’identità di un paese che nel Carnevale trova da sempre la sua espressione più autentica.

