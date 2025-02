Carnevale, la festa più attesa dell’anno 

Ieri mattina la sfilata del “Giovedì grasso”. Protagoniste le maschere delle scuole cittadine che hanno sfilato fra le strade del paese. Un corteo di 500 ragazzi, poi il gran finale in piazza Sant’Isidoro dove si è tenuto un seguitissimo spettacolo di animazione. Una iniziativa delle scuole e dell’assessorato comunale alla Pubblica istruzione.

Il programma

Domani, il “Carnevale sinnaese” entra nel vivo con la sfilata di maschere e carri allegorici che dalle 15,30 si snoderà con partenza e ritorno nella piazza Sant’Isidoro fra le vie Funtanaziu, Soleminis, Roccheddas, Ninasuni, Deledda, Sanna Corda, Funtaneddas, Roccheddas, Tiziano, Iglesias, regalando uno spettacolo di musica, colori e divertimento. A seguire la premiazione delle migliori maschere e dei migliori carri allegorici, la zeppolata e tanta animazione musicale. Organizza la Pro Loco col Comune di Sinnai.

Il 9 marzo altra giornata, questa volta con grandi protagonisti is cerbus, is cerbisceddus, is cassadoris e i battitori che proporranno la caccia al cervo, uno dei pezzi forti dell’antico Carnevale sinnaese. Un rito che da anni viene proposto nelle più grandi manifestazioni carnevalesche della Sardegna, nella penisola, ma anche all’estero, suscitando puntualmente grande interesse. Organizza l’associazione Is cerbus col Comune.

La “caccia”

Per tutti l’appuntamento è per il nove marzo: alle 15 si terrà la vestizione dell’antica maschera in piazza Dessì col suggestivo rito della “trasformazione” di uomini e bambini in cervi, cani, cinghiali, battitori e cacciatori. Poi il gran momento con la chiassosissima caccia al cervo fra le strade del centro storico con i battitori e is cassadoris che non perderanno di mira le “prede”. Poi, in piazza Sant’Isidoro, “su mattoni”, la mattanza con i “cervi” e i “cinghiali” che faranno di tutto per sfuggire alle fucilate. Non se ne salverà neppure uno, finendo in una grande mattanza. Saranno presenti anche gruppi ospiti con i loro costumi: i Tumbarinos di Gavoi, Donna Zenobia di Macomer e Janas de Maist’e da Gergei con musiche e balli del gruppo gruppo etnico di Matteo Muscas, Luca Schirru, Mario Aledda ed Eliseo Mascia. Una occasione per vedere a Sinnai tanta gente dopo le riuscite manifestazioni natalizie.

«I due appuntamenti – ha detto Maurizio Boassa, assessore alle Tradizioni popolari- affondano le radici nel tempo che fanno parte della nostra cultura: un grande patrimonio proposto dai nostri avi e che puntualmente finisce nel calendario delle grandi manifestazioni di oggi in Sardegna e non solo: lo fanno sempre con grande orgoglio e maestria, portando in alto il nome di Sinnai, la sua cultura, le sue tradizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA