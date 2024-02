Carnevale infinito, successo per la sfilata in via Monsignor Virgilio 

Il cielo plumbeo minacciava acqua a catinelle. Invero, qualche goccia è caduta, ma nulla ha potuto fermare il corteo di carri allegorici e gruppi in maschera che, ieri pomeriggio, hanno sfilato in via Monsignor Virgilio. Dalle 15 la strada dello shopping è stata invasa da migliaia di persone per la penultima tappa del Carnevale ogliastrino.

Dieci i carri in corsa per il premio finale. Per l’occasione la polizia locale ha rivoluzionato la viabilità, creando un’area riservata alla sfilata tra via Baccasara e via Sarcidano. Un’isola del divertimento, che si è prolungato fino a mezzanotte. In serata sul palco è salita Carolina Marquez, stella della dance negli anni Novanta, che ha animato la piazza presa d’assalto da adulti e bambini. Il montepremi del concorso era di 5.900 euro: 2.500 euro il primo premio per il carro più bello, 1.500 il secondo, 1.000 il terzo e 500 il quarto. Al miglior gruppo 400 euro. L’evento, a sostenibilità ambientale (era vietato vendere bevande in lattine di alluminio e bottiglie in vetro), è stato organizzato dalla Pro Loco Rocce Rosse e dal Centro commerciale naturale Simba in collaborazione con il Comune di Tortolì che ha stanziato un contributo di 5 mila euro. Sabato prossimo chiusura del Carnevale ogliastrino a Cardedu. (ro. se.)

