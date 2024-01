Carnevale in tono minore senza carri e sfilate 

Un Carnevale decisamente insolito, ad Olbia, dove non si vedranno le consuete sfilate dei carri, domenica e martedì grasso, colorare le vie del centro. Vista l’impossibilità di trovare un capannone dove lavorare la cartapesta, per realizzare nuovi carri e allegorie, l’Associazione “Amici del Carnevale,” ha puntato su un’edizione interamente dedicata ai bimbi e alle loro famiglie. Manifestazione che porta in piazza migliaia di persone, “Su carrasegare olbiesu” sopravviverà grazie all’entusiasmo dei più piccoli. «Potevamo scegliere di lamentarci, di non fare nulla, di abbandonare un bel progetto - si legge nella nota pubblicata sui social - invece siamo qua anche quest’anno a regalare sorrisi a coloro che sono il nostro futuro».

Non un addio ma un arrivederci all’importante evento dell’anno prossimo: l’Associazione ha infatti annunciato che, sempre in collaborazione con il Comune, dal mese di Marzo la priorità sarà la ricerca del capannone che servirà da campo base anche per la realizzazione di laboratori di cartapesta e piccola carpenteria. Saranno coinvolte attività commerciali e scuole e verranno organizzati corsi di ballo, trucco e coreografia. Il programma, dall’8 al 13 febbraio, verrà presentato ufficialmente la prossima settimana: il debutto, giovedì grasso, al Centro Commerciale Olbiamare dove si terrà anche la pentolaccia finale , domenica 18. (v.m.)

