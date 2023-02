Grande successo per il carnevale bariese. Una folla festante si è riversata per via Cagliari e corso Vittorio Emanuele. Per la sfilata sono arrivati i carri da Lanusei, Arzana, Tortolì, Tertenia, Jerzu, Cardedu e Loceri. A questi si sono aggiunti i carri dei padroni di casa. Is Feralis del 1973 con i Kattivissimi e i Bunga Bunga e Is Feralis ’60 con i costumi dei Maya, dei circensi, Squid Game e Magnati arabi. (f.l.)