Carnevale, in corteo i carri di sei paesi 

Grandi preparativi per il carnevale bariese organizzato da Is Carristasa. Ci saranno i Maya, i circensi, gli spietati di Squid Game e i magnati arabi. Tanti costumi riempiranno le strade del paese.

L’apertura ufficiale della festa è sabato 18 febbraio. Is Feralis del 1973 alle 15 daranno il via alle sfilate, insieme a loro i Kattivissimi, i Bunga Bunga, Is Feralis del ’60 saranno i protagonisti. Con la partenza da Via Cagliari percorreranno il corso per arrivare fino a Via Vittorio Emanuele.

Il lungo corteo sarà composto dai carri del paese, di Tertenia, Jerzu, Cardedu, Arzana, Tortolì.In sostanza mezza Ogliastra in maschera.

Il concorso del carro più bello darà una seconda chance ai concorrenti nella seconda giornata quella del 21 febbraio nel giorno di Martedì Grasso. Una giuria formata da esperti in tema di arte e spettacolo, visionerà tutti i carri esprimendo un voto decreterà il vincitore.

Il Carnevale di Bari Sardo l’11 marzo finirà in bellezza e si sposterà per il gran finale nel Palazzetto dello Sport.