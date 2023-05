Carnevale, guerra sui fondi comunali 

Si accende la polemica in Consiglio comunale sulla proposta dei consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù di un emendamento al bilancio per ripristinare i 15mila euro a disposizione del carnevale sangavinese a favore delle associazioni e non della Pro Loco. «Non è corretto togliere, a nostro avviso, ai tanti sodalizi locali tutte queste somme e assegnarle a una singola associazione che a quel punto rischierebbe di essere influenzata in maniera eccessiva dal politico di turno. In tutti questi anni ci siamo sempre battuti per l'uguaglianza delle associazioni e la loro libertà. Creare una concorrenza tra le associazioni piuttosto che destinare il contributo alla Pro Loco potrebbe non essere un fatto negativo».

La polemica

Ma la proposta viene bocciata dalla maggioranza. Non è per niente favorevole l’assessore ai grandi eventi Nicola Ennas: «La nostra scelta è stata strategica, la programmazione non condivisa è illogica. Affermare che si tolgono soldi alle altre associazioni e non alla Pro Loco vuol dire che non si conosce la storia, altre volte abbiamo fatto la manifestazione d’interesse per l’organizzazione del carnevale senza avere candidature e abbiamo ripiegato poi con poco preavviso, sulla Pro Loco che è sempre stata disponibile ed è una fonte di sicurezza per l’amministrazione comunale».

Sulla stessa linea la consigliere di maggioranza Rinella Secci: «Altre volte si è scelta la strada di fare delle manifestazioni d’interesse andate deserte senza raccogliere la disponibilità di altre associazioni. La scelta migliore a livello di programmazione è stata quella fatta, in quanto la stessa Pro Loco può coinvolgere altre associazioni».

Il dibattito