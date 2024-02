Carnevale:  giovedì festa in biblioteca 

La biblioteca “Francesca Sanna Sulis” in via Pertini, si prepara ad accogliere i bambini e le bambine per festeggiare il Carnevale.

L’appuntamento è per giovedì alle 17. L’iniziativa, organizzata da Ali Biblioteca, l’assessorato alla cultura e alla lingua sarda, è rivolta ai piccoli e alle piccole che hanno tra i 6 e i 10 anni e potranno andare in biblioteca mascherati. L’evento è gratuito, ma per partecipare serve l'iscrizione.

Le operatrici della biblioteca e il responsabile del progetto di lingua sarda hanno programmato insieme una serata di animazione alla lettura: “Indovina la fiaba in sardo su silent book di Eva Rasano” è il testo scelto, seguito poi da un laboratorio creativo di costruzione delle maschere.

«Sono assolutamente soddisfatta del lavoro e degli ottimi risultati che la biblioteca sta raggiungendo con la costante partecipazione dei bambini e delle bambine alle iniziative proposte dall’amministrazione», commenta la vicesindaca Elisabetta Contini.

