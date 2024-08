Oggi alle 15 su Videolina va in onda il programma sul Carnevale estivo dell’Isola Rossa curato da Clizia Stangoni. Questo affascinante borgo marinaro, frazione del comune di Trinità d’Agultu e Vignola, si anima soprattutto d’estate.

Ed ecco i carri allegorici, figuranti in maschera, gruppi folkloristici e bande musicali sfilano lungo la via centrale, creando un’atmosfera di festa che coinvolge grandi e piccini. Le strade si riempiono di colori, danze e musica, regalando un’esperienza unica ai presenti. Questa manifestazione, organizzata con passione dalla Pro loco Costa Rossa e dall’amministrazione comunale, è il cuore pulsante dell’estate a Isola Rossa, capace di trasformare il borgo in un vivace palcoscenico di tradizione e allegria.