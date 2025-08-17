Carnevale estivo sul mare 

Il profumo del cuoio, il tintinnio dei campanacci e il gusto dei prodotti a chilometro zero sul lungomare. Sabato sera Museddu ha ospitato il Carnevale estivo, rassegna di suoni e colori che ogni anno richiama migliaia di turisti e residenti. Tra due ali di folla hanno sfilato le maschere tradizionali dell’Isola: Mamuthones e Isohadores di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana, Su Maimoni e is Ingestusu di Tertenia, Janas e Amaymonaus di Ilbono, S’Urtzu sa Mamulada di Seui, S’Urtzu di Sadalai e Sos Traigolzos di Sindia. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Marcello Vacca in collaborazione con la Pro Loco, presieduta da Patrizia Boi, rientra nell’ambito del programma “Estate insieme a Cardedu”. Per l’occasione, l’organizzazione ha attivato il servizio navetta che collega il centro abitato al litorale. Nel corso della serata sono state esposte le produzioni di hobbisti e i prodotti enogastronomici con il patrocinio della Campagna amica di Coldiretti. I mercatini hanno riscosso buon successo, soprattutto fra i vacanzieri a caccia di prelibatezze locali. A mezzanotte i visitatori si sono riversati in spiaggia per assistere allo spettacolo pirotecnico, prima dell’esibizione della SeuinStreet band. (ro. se.)

