VaiOnline
Cardedu.
18 agosto 2025 alle 00:16

Carnevale estivo sul mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il profumo del cuoio, il tintinnio dei campanacci e il gusto dei prodotti a chilometro zero sul lungomare. Sabato sera Museddu ha ospitato il Carnevale estivo, rassegna di suoni e colori che ogni anno richiama migliaia di turisti e residenti. Tra due ali di folla hanno sfilato le maschere tradizionali dell’Isola: Mamuthones e Isohadores di Mamoiada, Boes e Merdules di Ottana, Su Maimoni e is Ingestusu di Tertenia, Janas e Amaymonaus di Ilbono, S’Urtzu sa Mamulada di Seui, S’Urtzu di Sadalai e Sos Traigolzos di Sindia. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Marcello Vacca in collaborazione con la Pro Loco, presieduta da Patrizia Boi, rientra nell’ambito del programma “Estate insieme a Cardedu”. Per l’occasione, l’organizzazione ha attivato il servizio navetta che collega il centro abitato al litorale. Nel corso della serata sono state esposte le produzioni di hobbisti e i prodotti enogastronomici con il patrocinio della Campagna amica di Coldiretti. I mercatini hanno riscosso buon successo, soprattutto fra i vacanzieri a caccia di prelibatezze locali. A mezzanotte i visitatori si sono riversati in spiaggia per assistere allo spettacolo pirotecnico, prima dell’esibizione della SeuinStreet band. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Bloccato col taser, muore di infarto

Un 57enne fuori controllo in una via di Olbia, aggrediti anche i carabinieri 
Andrea Busia
I conflitti

Israele in piazza contro la guerra  «Riportate gli ostaggi a casa»

Scontri e decine di arresti durante lo sciopero generale  
1936-2025

Quando lanciò i Tazenda «Noi per sempre grati»

Gino Marielli ricorda Gran Premio (1990) e due edizioni di Sanremo: sapeva ascoltare 
Giampiero Marras
Il caso

Stipendi da equiparare, la legge non decolla: «Proposta insostenibile»

Comparto unico, il nodo in Consiglio Incertezza sulla copertura economica  
Roberto Murgia