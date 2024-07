Carnevale estivo, su la maschera 

A San Gavino è tutto pronto per la terza edizione del carnevale estivo sperimentato per la prima volta due anni fa e che ora si ripete su iniziativa della Pro Loco, del Comune in collaborazione con i cinque gruppi storici che ogni anno presentano il carro allegorico in cartapesta alle tradizionali sfilate di carnevale.

Neppure il caldo e l’umidità fermeranno la voglia di far festa dei figuranti che sabato 13 luglio a partire dalle 18 e fino a tarda sera seguiranno i carri della musica dei gruppi Rewind, The Music Express, Fibra Ottica, Vertigo e New Generation Group.

La sfilata del carnevale estivo può essere l’occasione per attirare i turisti che dalle coste potrebbero spostarsi verso l’interno, questa anche la speranza dell’assessore alla cultura e spettacolo Riccardo Pinna: «Il carnevale a San Gavino è una cosa seria, radicata nel dna della comunità. Siamo alla terza edizione della sezione estiva e grazie al lavoro dei carristi e della Pro Loco sarà una serata di spettacolo e sano divertimento per tutti». In prima linea i volontari della Pro Loco coordinati dalla presidente Antonella Caboni: «Come associazione abbiamo intenzione di preparare dalle 700 alle 1.000 frittelle che saranno distribuite gratis. Il carnevale estivo vuole essere la festa di tutti e ci invita al divertimento in attesa della prossima edizione della tradizionale sfilata dei carri». ( g. pit. )

