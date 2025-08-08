L’evento clou di Isola Rossa è il Carnevale estivo. Carri allegorici, figuranti in maschera, gruppi folkloristici e bande musicali sfilano lungo la via centrale, creando un’atmosfera di festa che coinvolge grandi e piccini. Le strade si riempiono di colori, danze e musica, regalando un’esperienza unica ai presenti. Questa manifestazione è il cuore pulsante dell’estate a Isola Rossa, capace di trasformare il borgo in un vivace palcoscenico di tradizione e allegria. Oggi alle 21 su Videolina il reportage dell’evento curato da Clizia Stangoni.

Tra rocce rosse di porfido, macchia mediterranea e splendide acque cristalline, sorge Isola Rossa, un gioiello della costa nord-occidentale della Sardegna.