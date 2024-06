Carnevale estivo per i vacanzieri 

Le maschere tradizionali dell’Isola, quelle tipiche del Carnevale sardo, nel centro di Villasimius per deliziare i turisti. È la prima edizione di “Carrasegare in Crabonaxa” in programma domani dalle 19.30 in via Umberto e via del Mare. Sfileranno, fra gli altri, i Mamutzones di Samugheo, i mamhutones di Mamoiada e Is Sonaggiaos e s’Urzu di Ortueri.

Ad organizzare l’evento (col patrocinio del Comune) il gruppo folk Crabonaxa, nato appena un anno fa: «In breve tempo – spiega Andrea Loi, dell’associazione Crabonaxa – siamo diventati un punto di aggregazione per i giovani. È vero che di solito il carnevale sardo si svolge d’inverno, abbiamo però scelto di rendere fruibile questo evento anche ai turisti che non conoscono le nostre tradizioni». Al termine della sfilata balli e musica con i Brinca in piazza Hack. (g. a.)

