Carnevale estivo oggi al via tra mostre, sfilate e visite guidate 

Comincia oggi il Carnevale estivo a Orotelli, in concomitanza con la sagra del vitello arrosto. Si comincerà alle 10 in via San Lussorio con una esposizione e vendita di prodotti tipici, artigianato e manifatture a cura della Pro Loco. Segue una postazione per la sagra a cura del comitato San Giovanni Battista nella piazza omonima. Tante esposizioni tra mostre fotografiche di Sos Thurpos, visite guidate alle chiese, sfilate di maschere tradizionali tra le vie del paese con Thurpos e Thurpeddos, Tumbarinos di Gavoi, l’associazione Karrasekare di Osinku (Gruppo S’attitudu osincu), Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, Mamutzones di Samugheo. Alle 22.30 concerti con Zenias e djset. (g. pit.)

