Carnevale estivo: centinaia di maschere sfilano tra i bagnanti 

Buona la prima, è proprio il caso di dirlo. Quello che doveva essere solo un esperimento, si è rivelato, a sorpresa, un successo, con una gran folla di persone che ha invaso festante il lungomare Poetto per partecipare alla prima edizione estiva del Carnevale cagliaritano, organizzato dalla Ratantira Casteddaia. Alle 21, orario di inizio della manifestazione, il termometro segnava ancora 30 gradi nonostante un timido maestrale.

L’ inconfondibile rullo dei tamburi della Ratantira ha dato il via alla sfilata delle maschere, che è partita dalla Quinta fermata, all’altezza del Twist, ed ha percorso a ritroso il lungomare fino a Marina Piccola. Il costume più gettonato è stato quello hawaiano, con gonnellino di paglia e ghirlanda al collo, ma non sono mancati pagliacci, antichi Romani, pescatori, bagnini e tute da mare anni 30.

Tanti bambini

Tantissimi i bambini presenti, sia tra il pubblico che tra i suonatori, con tanto di mini bacchette e tamburi su misura appesi al collo. Ovviamente non c'erano le zeppole, ma fiumi di bibite ghiacciate, granite e gelati. Vietatissimo dagli organizzatori il lancio di coriandoli e stelle filanti dopo le polemiche dei giorni scorsi, con alcuni gruppi ambientalisti che sui social temevano che i pezzetti di carta potessero finire in spiaggia o, peggio, in mare. Terminata la coloratissima sfilata, alla quale hanno assistito entusiasti anche turisti, le maschere si sono radunate nell’Anfiteatro di Marina Piccola, dov’è scattata la serata danzante (fino a mezzanotte) al ritmo della musica selezionata da dj Pille. Il Carnevale, insomma, non conosce stagioni né crisi, e ieri se ne è avuta piena dimostrazione.

Esperimento riuscito

Al Poetto c’era tanta voglia di divertirsi e si è visto. Se a Porto Torres la versione estiva del Carnevale è ormai una tradizione consolidata (il 3 agosto prossimo ricorrerà la cinquantesima edizione) nel capoluogo si è trattato del battesimo di fuoco, visto, come detto, il clima rovente e l’afa che hanno caratterizzato la serata mettendo a dura prova la resistenza di suonatori e ballerine. Càmbara, càmbara, càmbara e maccioni… pisciurrè, sparedda e mumungioni : per la prima volta l’inno simbolo del carnevale cagliaritano è riecheggiato nell’aria in pieno luglio. Soddisfatti gli organizzatori, Omar Lecca e suo zio Roberto, presidente dell’associazione stampacina. «L’anno prossimo lo rifaremo: il sogno è far sfilare al Poetto anche i carri allegorici come si faceva un tempo, a febbraio, nel centro storico».

