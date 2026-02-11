Carnevale e San Valentino con dolci a chilometri zero 

Da qualche tempo il Marghine è animato da un fitto calendario di iniziative, che tendono a coniugare tradizione, qualità agroalimentare, educazione al consumo consapevole e partecipazione della comunità. Al centro di questo originale percorso c'è il lavoro costante e strutturato di Coldiretti di Nuoro, con Campagna Amica, investendo nella promozione del cibo sano, delle produzioni locali e delle relazioni tra produttori e cittadini.

In questo contesto, ieri mattina, nel mercato coperto (ex caserme Mura), la manifestazione è stata dedicata alle celebrazioni del Carnevale e di San Valentino. È la valorizzazione delle eccellenze locali, con laboratori, esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale, quali sas lorighittas, realizzati da una azienda di Bolotana, con Samuele Tanchis, il Centro Servizi Culturali e UniTre. Il laboratorio ha visto la partecipazione dei soci di UniTre, che prima hanno ascoltato le letture di Roberta Balestrucci, del Centro Servizi Culturali. «L'obiettivo è riscoprire il territorio - dice Antonio Madeddu, della Coldiretti di Nuoro - una manifestazione che si inserisce in un progetto più ampio che guarda al futuro».

Dello stesso avviso Roberta Balestrucci, operatrice culturale: «Andiamo avanti da gennaio, tutti i mercoledì, assieme all'UniTre e le scuole, per parlare di educazione alimentare, attraverso il cinema e la lettura e con visite alle aziende produttrici del territorio». Negli eventi, che proseguiranno nei prossimi mesi, ci sarà spazio anche per miele, formaggio, olio, vino, verdure, frutta e agricosmesi.

