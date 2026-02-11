VaiOnline
Macomer.
12 febbraio 2026 alle 00:28

Carnevale e San Valentino con dolci a chilometri zero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da qualche tempo il Marghine è animato da un fitto calendario di iniziative, che tendono a coniugare tradizione, qualità agroalimentare, educazione al consumo consapevole e partecipazione della comunità. Al centro di questo originale percorso c'è il lavoro costante e strutturato di Coldiretti di Nuoro, con Campagna Amica, investendo nella promozione del cibo sano, delle produzioni locali e delle relazioni tra produttori e cittadini.

In questo contesto, ieri mattina, nel mercato coperto (ex caserme Mura), la manifestazione è stata dedicata alle celebrazioni del Carnevale e di San Valentino. È la valorizzazione delle eccellenze locali, con laboratori, esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale, quali sas lorighittas, realizzati da una azienda di Bolotana, con Samuele Tanchis, il Centro Servizi Culturali e UniTre. Il laboratorio ha visto la partecipazione dei soci di UniTre, che prima hanno ascoltato le letture di Roberta Balestrucci, del Centro Servizi Culturali. «L'obiettivo è riscoprire il territorio - dice Antonio Madeddu, della Coldiretti di Nuoro - una manifestazione che si inserisce in un progetto più ampio che guarda al futuro».

Dello stesso avviso Roberta Balestrucci, operatrice culturale: «Andiamo avanti da gennaio, tutti i mercoledì, assieme all'UniTre e le scuole, per parlare di educazione alimentare, attraverso il cinema e la lettura e con visite alle aziende produttrici del territorio». Negli eventi, che proseguiranno nei prossimi mesi, ci sarà spazio anche per miele, formaggio, olio, vino, verdure, frutta e agricosmesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia