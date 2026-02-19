VaiOnline
Gli appuntamenti.
20 febbraio 2026 alle 00:20

Carnevale e musica, nel weekend si balla 

Fine settimana ricco di eventi. Oggi al Soul house di Max Rigoli. Paul Verosi e la sua selezione retrò è il dj ospite del Padaria. Allo Switch dj Dope Matta (hiphop golden age). After dinner all’Ex Fabbrica con il djset di Aste. Speciale Carnevale con dj Angioni al Ginger (latina). Al Bacan live di Rovelli poi djset house. Jazz, soul e pop live con David Costantino al Colonial.Musica 90/00 al Wakanda con i dj Pagliero e Far D. Urban night al Patron: hiphop e latina con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Zona Trap al Room con i dj Spoli e 4AM. Party Bellini al Tulum con i dj Laddo e Luma. Hits con dj Claudio Testa allo 040. Shot party all’Illusion: latino con i dj Roly, Manolo e Fueguito. House con dj Contu al Flower.

Domani dj Palidrottu è in consolle al Soul. Bettosun e Spedicati (ambient/dub) allo Switch. Afro-house con Kambò al Bacan, poi house con Tocco. Pentolaccia al Patron: cena live, poi i dj Casu, Cozzolino, Bacchi, Spoli. Pentolaccia anche al Room con i dj Lucente, Matthew, Carrus, B-Miken e Piana. Dopocena all’Obicà con house. All’Illusion hits e latina con Leoni, Nait e Picci, Tiscali room con i dj Ena, MaxiM, Deka e Sanchez. House al Tulum con Luma e Venc. Sandro Murru al Wakanda per la Pentolaccia Night, resident djs FarD, Milia, Siddi e Marcos. Si balla anche all’Amnesya con i dj Casul4 e Fueghito. Allo 040 preserata italiano con Mauro dj, poi hits di dj Testa. CarnivalArc, party solidale al Mood, con i dj Fabrik, Myss Stress e LucaR. (dance/pop/latina). Hits al Flower con Simonluca e Vinci.

Domenica 50 anni del dj Cisky: festa al Coco Beach con ospiti Marascia, MaxiM, Tagliaferri e Carrusci. Art expo e djset di Gabriele Pinna allo Switch. Agostinelli e la sua afrohouse al Bacan. Al Patron A Squarciagola: karaoke con Diana e dj Cozzolino (hits).

