Carnevale e gara ciclistica: traffico rivoluzionato  

Sabato 25 febbraio sarà un giorno difficile per gli automobilisti. Alle modifiche al traffico per la grande sfilata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco si aggiungono divieti e deviazioni per il “terzo memorial Orlando Pitzanti - nono trofeo Sole e Mare”, la gara ciclistica su strada per le categorie master, organizzata dalla Asd Sestu Bike il cui percorso interesserà la via Fiume, dalla rotatoria di via Norvegia alla rotatoria di Margine Rosso; più meno negli stessi orari della sfilata dalle 14,30 alle 18. L’ordinanza della Polizia locale prevede quindi anche in questo caso delle modifiche alla viabilità.

Sarà chiuso il traffico e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Fiume, nel tratto compreso tra via Livatino e la rotatoria di Margine Rosso. Ancora stop alle auto in via Norvegia nel tratto compreso tra via Fiume e via Monaco. Le auto dirette verso Margine Rosso, potranno transitare nella strada interna all’area dell’ipermercato che costeggia via Fiume sino ad arrivare alla rotatoria tra via Norvegia e Monaco e proseguire in quest’ultima via. Il traffico sarà chiuso anche in via Generale dalla Chiesa, tra via Austria e via Fiume. La corsia esterna della rotatoria di Margine Rosso sarà destinata alla gara ciclistica esclusivamente nel tratto compreso tra gli svincoli in entrata e in uscita dalla via Fiume. (g. da.)

