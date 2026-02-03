Carnevale, doppio evento per celebrare i primi 40 anni 

Il Carnevale monserratino si prepara a spegnere quaranta candeline. Quattro decenni sono trascorsi dalla prima sfilata paulese, datata 1986. Questo mese, la tradizione si ripeterà un’altra volta declinata in due grandi appuntamenti.

Si comincia giovedì 12, con la parata delle scuole della città, dall’infanzia alle medie. Accompagnati dall’associazione Viking Group e sotto la gestione della Pgs Sardegna, gli alunni in maschera partiranno dai rispettivi istituti e cammineranno per le vie della cittadina al suono dei tamburi. Il ritrovo è previsto ai giardinetti di via del Redentore, con animazione e zeppolata. «Un giovedì grasso all’insegna dell’allegria, gli studenti potranno trascorrere una mattina spensierata e colorata», il commento di Fabiana Boscu, alla guida dell’assessorato alla Pubblica Istruzione che organizza la giornata.

Domenica 22 sarà la volta della parata dei carri allegorici e dei gruppi a piedi, con partenza alle 16,30 da piazza Gennargentu. Dopo aver attraversato le vie principali, il corteo arriverà ai giardinetti tra musica, balli e un’altra zeppolata. Qui si svolgerà anche la premiazione dei partecipanti iscritti al concorso. Organizzato dalla Pro Loco, l’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura. «La festa del divertimento per eccellenza rappresenta un importante momento di aggregazione. La sfilata sarà a tema libero così da dare spazio alla fantasia dei partecipanti», spiega l’assessora Emanuela Stara.

«Monserrato continua a portare avanti le tradizioni popolari, per dare un segnale di comunità e coinvolgere i cittadini, alleggerendo i problemi quotidiani», sottolinea il sindaco Tomaso Locci. Sarà un'edizione speciale, visto che ricorrono i quarant’anni dalla prima sfilata di Monserrato, allora circoscrizione di Cagliari in cui soffiavano forti venti autonomisti. Fu la Pro Loco presieduta da Marco Picciau a organizzare il primo evento all’aperto, su proposta del socio Marco Badas. Il corteo partì da via Porto Botte per giungere all’oratorio Sant’Ambrogio e fu subito un successo, arricchendosi poi di anno in anno con nuovi gruppi e maschere.

