Carnevale, dopo 20 anni torna la grande sfilata coi carri 

Il ritorno di una festa che non si teneva da quasi vent’anni a Sestu, il carnevale con i carri. Annunciato ieri il programma dell’evento, organizzato dall’associazione Friends col patrocinio del Comune. Il 15 marzo sarà dedicato ai bambini, con tanti giochi all’aperto nel piazzale Campioni d’Italia.

«Lavoriamo da un anno a questa iniziativa, all’insegna del divertimento in compagnia», raccontano gli organizzatori, «abbiamo battezzato la festa “Su Carraxeri”, sinonimo di chiasso e allegria». Domenica 16 marzo la mattina ci sarà un raduno di veicoli d’epoca nel piazzale, mentre dalle 16 partirà la sfilata: oltre trenta carri e migliaia di partecipanti attesi. Tra gli altri un gruppo da Marrubiu, Goccia, da Terralba Magic group, da Sardara Is Carrettones e Eldorado, da Nurri Scacco Matto, da Guamaggiore Maskereddas, Magic Group da Terralba, arriverà un carro con il suo gruppo anche da San Sperate, quattro da San Gavino, ci sarà anche il gruppo di Sestu, e così via, da Musei, Barumini e altri. La serata si concluderà con la musica e il dj set di Johnatan Autiero e poi quello di Daniel Virdis, il dj più piccolo d’Italia.

C’è tempo fino al 4 febbraio per iscrivere i carri e al 15 per iscrivere i gruppi. Previsti vari premi come miglior carro, migliore maschera, miglior gruppo, miglior impianto audio, e ci sarà anche una lotteria a estrazione.

