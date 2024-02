Carnevale, domani la sfilata di martedì grasso 

Sfilata di martedì grasso domani dalle 18 tra il Corso, via Manno, piazza e via Garibaldi e via Santa Margherita. Come già annunciato, per motivi di sicurezza – non c’è il nulla osta dei vigili del fuoco – la festa non culminerà con il rogo di Re Cancioffali e per gli stessi motivi non sfileranno neanche i carri allegorici.

Anche a Pirri ultimo appuntamento per “Su Carrasciali Pirresu”, l’ormai tradizionale appuntamento de “Il Crogiuolo” che con il martedì grasso chiude il Carnevale 2024. Domani, al parco dell’Ex Vetreria, l’appuntamento è alle 10.30 con la banda musicale di Pirri e le bolle di Spiderman. Mentre alle 12 a Casa Saddi debutto per i padroni di casa con lo spettacolo “W Re cancioffali”. Sempre a Casa Saddi, ma alle 17, va in scena “Nel magico mondo di Oz”, una produzione firmata dal Teatro “S’Arza”.

Alle 21, chiude il martedì grasso lo spettacolo: “Le corna sono come i tacchi slanciano”, di Virginia Garau e Daniela Melis. “Su Carrasciali pirresu” è sostenuto dall’assessorato alle attività produttive del Comune e ha il patrocinio delle Municipalità di Pirri. «Il Carnevale a Pirri non è a costo zero», fanno sapere dall’assessorato, «l'associazione il Crogiuolo, che in tutti questi anni si è aggiudicata vari bandi comunali, ha dimostrato sempre grande professionalità e correttezza nelle proprie proposte e azioni».

