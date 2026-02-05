VaiOnline
L’ordinanza.
06 febbraio 2026 alle 00:20

Carnevale, divieti e strade chiuse per la sfilata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Comincia a prendere forma il piano della viabilità per il Carnevale che per la prima volta si concluderà nel grande palco allestito in piazza Azuni dove ci sarà la festa con musica e “zeppolata”. Una prova importante per una delle strade nevralgiche della città che sarà chiamata a reggere la chiusura al traffico per un intero pomeriggio.

La grande sfilata è in programma sabato 14 con partenza da via S’Arrulloni. Per questo nella strada sarà istituito il divieto di sosta. Il corteo di maschere e carri attraverserà poi le vie della Musica, Is Arenas, Verdi, viale Colombo, Bonaria, Rosas, Marconi, Brigata Sassari, Cagliari e D’Annunzio: in tutte queste strade sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata.

Piazza Azuni chiuderà al traffico dalle 15 alle 22 e le auto in arrivo da via Marconi dovranno svoltare in via Brigata Sassari. Quelle invece che arrivano da via Bonaria dovranno svoltare in via Rosas. Qui c’è da risolvere il problema delle fronde di una pianta che sbucano da una villa privata nella strada e che impediscono il passaggio dei carri. Divieto di sosta e traffico chiuso anche in via D’Annunzio dove ci sarà la sosta dei carri. Venerdì 13 invece sarà montato il palco in piazza Azuni, sarà istituito il divieto di sosta ma sarà garantita l’apertura regolare del traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mai insediata in Consiglio la commissione speciale sulla transizione

Rinnovabili, la Sardegna indifesa dagli speculatori

Nessuna protezione contro l’invasione degli impianti La Regione verso l’impugnazione del decreto energia 
L’inchiesta

Nuchis, Bancali, Nuoro Criminalità organizzata già sbarcata nell’Isola

L’allarme mentre infuria la polemica sul 41-bis 
Andrea Busia
Preoccupazione ad Alghero.

Il “rapinatore della Casa di carta” colpisce due volte

Caterina Fiori
Il caso

Sulcis, bocciato il progetto per collegare gli invasi

No del Ministero al parco fotovoltaico per produrre l’energia necessaria a spostare l’acqua tra i bacini 
Francesco Pintore
La storia

«Non sono un falso prete: la mia chiesa è diversa, posso celebrare la messa»

Per la Curia è uno «pseudo-vescovo», ma Simone Maria Mameli si difende 
Riccardo Spignesi
Il caso

Guide turistiche, Isola bocciata tra le proteste

Le associazioni: «Domande fuori contesto, impossibile prepararsi adeguatamente» 
Luca Mascia
Regione

«Statutaria, sì all’esame di metà mandato»

Prima bozza della legge, ma la parte sul sistema elettorale è lasciata in bianco 
Roberto Murgia