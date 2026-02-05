Carnevale, divieti e strade chiuse per la sfilata 

Comincia a prendere forma il piano della viabilità per il Carnevale che per la prima volta si concluderà nel grande palco allestito in piazza Azuni dove ci sarà la festa con musica e “zeppolata”. Una prova importante per una delle strade nevralgiche della città che sarà chiamata a reggere la chiusura al traffico per un intero pomeriggio.

La grande sfilata è in programma sabato 14 con partenza da via S’Arrulloni. Per questo nella strada sarà istituito il divieto di sosta. Il corteo di maschere e carri attraverserà poi le vie della Musica, Is Arenas, Verdi, viale Colombo, Bonaria, Rosas, Marconi, Brigata Sassari, Cagliari e D’Annunzio: in tutte queste strade sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata.

Piazza Azuni chiuderà al traffico dalle 15 alle 22 e le auto in arrivo da via Marconi dovranno svoltare in via Brigata Sassari. Quelle invece che arrivano da via Bonaria dovranno svoltare in via Rosas. Qui c’è da risolvere il problema delle fronde di una pianta che sbucano da una villa privata nella strada e che impediscono il passaggio dei carri. Divieto di sosta e traffico chiuso anche in via D’Annunzio dove ci sarà la sosta dei carri. Venerdì 13 invece sarà montato il palco in piazza Azuni, sarà istituito il divieto di sosta ma sarà garantita l’apertura regolare del traffico.

