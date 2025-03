Carnevale dello sport, la sfilata degli atleti 

Ultimo appuntamento del Carnevale di Selargius: dopo il successo della sfilata per gli studenti organizzata dalla Pro Loco con il supporto del Comune, domenica si chiude con il carnevale dello sport, sempre con la stessa regia: il ritrovo per gli atleti in maschera è per le 15,30, in piazza Don Orione, con partenza della sfilata alle 16 e arrivo in via San Martino, per la pentolaccia e la zeppolata. Alle 19,30 spazio alla gara delle auto “Spente-spinte”: possono partecipare equipaggi formati da un pilota e quattro atleti in maschera.

