Carnevale dedicato a Enrico Garau e Kikki Pilloni 

Fervono i preparativi per la 39esima edizione del carnevale che si svolgerà dal 27 febbraio al 4 marzo e il pensiero va alle persone che hanno fatto grande questa festa. Ecco perché quest’anno il prestigioso premio per la miglior maschera singola sarà dedicato la compianto Francesco Pilloni, noto Kikki, il calzolaio-giullare figura emblematica della comunità sangavinese e simbolo indiscusso del carnevale locale, mentre il premio per il carro con i migliori movimenti sarà un riconoscimento alla memoria di Enrico Garau.

Il carnevale è sempre stato una straordinaria celebrazione della creatività e dell’arte popolare, e pochi come Kikki ed Enrico hanno saputo incarnarne lo spirito più autentico. ‘Dedicare il premio per la miglior maschera singola Kikki Pilloni - afferma l’assessore alla Cultura - significa rendere onore a un uomo che ha scritto pagine importanti della nostra storia, lasciando un’impronta indelebile con la sua ironia e il suo genio artistico. Il nostro impegno è quello di preservare e valorizzare questa eredità, affinché il carnevale continui a essere un simbolo di libertà espressiva e creatività. Così il premio Enrico Garau è destinato al carro con i migliori movimenti meccanici: «Questo – continua Riccardo Pinna - rappresenta un riconoscimento all’ingegno e alla maestria artigianale che da sempre caratterizzano il nostro carnevale». (g. pit.)

