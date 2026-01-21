Carnevale, dalle maschere alla corsa equestre 

Saranno le associazioni culturali ProPositivo, Forum Giovani e Donna Zenobia ad organizzare la grande sfilata del 14 febbraio, a Macomer, con la partecipazione di altri sodalizi, comitati e leve di giovani. Oltre alla manifestazione con le maschere tradizionali, in programma sabato prossimo, torna l’appuntamento “Currere a pudda”, la giostra equestre che il 21 febbraio coinvolgerà centinaia di cavalieri di tutta l’Isola. Gli aspetti organizzativi saranno affrontati nell’aula consiliare il 22 gennaio (ore 19), in un incontro promosso dal Comune con i commercianti della cittadina. La giostra equestre si farà il giorno della Pentolaccia, lungo il corso Umberto. L’appuntamento, a cui parteciperanno gli organizzatori di “Macomer a cavallo”, è aperto ai commercianti che operano in corso Umberto.

Si tratta di una giostra medievale, che vede impegnati i cavalieri in una corsa sfrenata e infilzare le galline appese, ovviamente di pezza. Dice con soddisfazione, Rita Atzori, assessora alla cultura: «Siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni di Macomer, anche i comitati per le feste e le leve di Fedales, che organizzano la grande sfilata del 14 febbraio. Importanti le altre manifestazioni, quali le maschere tradizionali e “Currere a pudda”». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA