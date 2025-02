Carnevale, dalla sfilata degli studenti a quella dei carri 

Dalla periferia verso il centro storico, le sfilate di bambini, gruppi e carri si preparano ad animare il carnevale monserratino. Una grande festa che sarà scandita da due momenti: il primo dedicato ai più giovani il 27 febbraio, il secondo aperto a tutti il 9 marzo.

Il programma

Si parte il giorno di “giovedì grasso”. In campo tutte le scuole dell’infanzia ed elementari della città, sia pubbliche che paritarie: i plessi dell’Istituto Comprensivo La Marmora, Casa del Fanciullo, Nostra Signora della Mercede, Monumento ai Caduti e Ore Liete. Il totale fa quasi 800 bambini, che partendo dalle rispettive scuole sfileranno in maschera fino ai giardinetti del Redentore, dove si svolgerà l’animazione. Unica eccezione, la sede di via Monte Linas dell’istituto comprensivo: per ragioni di distanza eccessiva, gli alunni sfileranno intorno alla scuola.

Ad accompagnare i bambini, atleti e dirigenti delle società sportive di Monserrato, insieme all’associazione culturale Viking Group, che porterà “sa Ratantira” per le vie della città. Al ritrovo ai giardinetti, 80 chili di zeppole, stelle filanti e coriandoli. «Sarà una grande festa, abbiamo creato una rete tra scuola e società sportive per far vivere a pieno il carnevale ai bambini. Hanno bisogno di uscire dalle scuole e divertirsi, animeremo le vie del paese», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Fabiana Boscu.

La sfilata dei carri

A seguire, il 9 marzo, si rinnova la tradizione del carnevale organizzato dalla Pro Loco, che giunge all’edizione numero trentanove. Il primo evento è datato 1986, quando era presidente Marco Picciau. Largo a carri e gruppi, che per partecipare dovranno iscriversi attraverso il bando in pubblicazione da oggi sul sito del Comune. Tema libero e spazio alla fantasia dei partecipanti. Per i carri anche un contributo del Comune. Svariati gli ospiti, tra cui la ratantira di Cagliari.

La sfilata partirà alle 15.30 da piazza Gennargentu, all’arrivo in via del Redentore premiazioni, musica, balli e zeppole. «Come ogni anno si ripete la tradizione, a Monserrato la sfilata viene organizzata sempre nell’ultimo giorno del carnevale. La speranza è di avere tanti iscritti», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Una giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccoli», la definisce la presidente della Pro Loco Francesca Distinto, «con carri allegorici, maschere e spettacoli che animeranno le nostre strade».

RIPRODUZIONE RISERVATA