Carnevale da tutto esaurito, pienone nelle strutture ricettive 

Successo ieri a Gavoi per l’atteso appuntamento di “Jovia Lardajola” che complice il bel tempo ha visto il paese invaso da centinaia di visitatori provenienti da ogni dove. Fra le vie accompagnate dal caratteristico suono de “Is tumbarinos”, non è mancato il clima di ospitalità e goliardia, con numeri da tutto esaurito nelle strutture ricettive che certificano l’ennesimo successo della tappa locale del Carnevale identitario. «Siamo soddisfatti - dice il sindaco Salvatore Lai - ancora una volta in tanti hanno scelto il nostro paese, attratti dalle sue tradizioni e dal clima di grande calore. Siamo già al lavoro per i prossimi appuntamenti di questi giorni». (g. i. o.)

