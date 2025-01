Carnevale, da domani le prove della Ratantira 

Càmbara, càmbara, càmbara e maccioni… pisciurrè, sparedda e mumungioni. Con le prime prove su strada di Ratantira si apre ufficialmente il Carnevale cagliaritano 2025. L'appuntamento è per domani a partire dalle 20,30. In attesa di scoprire il programma completo del Carnevale (dal 27 febbraio all'8 marzo) e i dettagli delle varie sfilate, il ritmo coinvolgente dei tamburi riecheggerà in piazza Yenne e nel Corso per la gioia di grandi e piccini. Il corteo dei suonatori, una settantina, per il momento in borghese e non ancora vestiti da clown come vuole la tradizione, percorrerà anche le stradine di Stampace alta, tra cui via Sant'Efisio, via Santa Restituta e via Azuni. Le altre prove, già autorizzate dal Comune, si terranno nei giorni 1, 7, 10, 21 e 24 febbraio.

L'organizzazione delle sei uscite sarà curata dalla nuova Ratantira Casteddaia, attiva dal 2015. In città il periodo di massimo splendore del Carnevale risale agli anni 80 e 90, quando i carri allegorici non erano mai meno di dieci, con movimenti meccanici e grandi personaggi di cartapesta. L'auspicio è che in futuro si possano rinverdire quei fasti, quando a partecipare erano gruppi storici come Gioc e Aspis e i carri venivano assemblati tra Santa Restituta, i capannoni del Dopolavoro ferroviario e le case degli indimenticabili Pinuccio Schirra e Tonino D'Angelo, fondatori nel 1946 del Carnevale cagliaritano.

Anche quest'anno i carri non ci saranno, ormai sono assenti da oltre tre lustri. E non ci sono ancora certezze sul rogo di Re Cancioffali, che potrebbe saltare come l'anno scorso. In compenso alle sfilate non mancheranno le maschere tradizionali: su maccu, su tiaulu, sa viura, s'arregatteri, sa gattu, sa panettera, su palliazzu e tutte le altre.

