VaiOnline
San Gavino.
31 gennaio 2026 alle 00:34

Carnevale, conto alla rovescia per la sfilata con venti carri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fervono i preparativi per la 40esima edizione del carnevale sangavinese, organizzata dall’associazione degli Enti Locali e l’intera cittadina è pronta ad ospitare una grande edizione, che prevede diversi eventi dal 12 al 17 febbraio con il grande raduno regionale dei carri allegorici e delle maschere il 15 febbraio. Il programma si articolerà in più giornate di festa. Giovedì 12 febbraio al mattino spazio al carnevale dei bambini, con la tradizionale sfilata delle scuole che animerà le strade del paese. Nel pomeriggio tornerà il carnevale diocesano, appuntamento molto sentito.

Il momento più atteso sarà il 15 febbraio con la grande sfilata regionale con oltre 20 carri allegorici, accompagnati da gruppi a piedi e maschere singole provenienti da tutta la Sardegna. La manifestazione si concluderà il 17 febbraio con il carnevale delle famiglie dedicato alla partecipazione di bambini, genitori e nonni. È felicissimo per quest’importante traguardo l’assessore alla cultura. ‘I 40 anni raccontano una storia fatta di passione, partecipazione e grande creatività, costruita nel tempo grazie all’impegno di generazioni di sangavinesi. Questa edizione vuole essere un omaggio al lavoro e al talento dei nostri artisti della cartapesta che hanno contribuito a creare la leggenda del carnevale sangavinese. Intanto i consiglieri di minoranza e del gruppo misto (primo firmatario Nicola Ennas) hanno presentato un’interpellanza per conoscere le somme concesse per il carnevale, il piano sicurezza e il programma dettagliato degli eventi. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Via libera tra le polemiche alla manovra per i Comuni

Centrodestra fuori dall’Aula, ma la maggioranza va avanti Truzzu: inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo 
Roberto Murgia
Il convegno.

«La sanità sia al servizio dei più deboli, restiamo umani»

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Sanna parla della sua scelta professionale

«Sì, sto per partorire ma i miei piazienti non possono stare soli»

Una storia di impegno e dedizione nell’ambulatorio di Solarussa  
Marianna Guarna
Maltempo

Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi

Allarme arancione per rischio idrogeologico Dopo Harry la città si blinda un’altra volta 
Alessandra Ragas
Intervista

«Macché fascismo, il rischio oggi è l’autoritarismo»

Da Cucchi a Minneapolis, Manconi e la “democratura” all’orizzonte. Il primo fronte: lo scudo penale 
Celestino Tabasso
Il caso

Alla Camera porte chiuse per CasaPound

L’opposizione occupa la sala e canta “Bella Ciao”, poi Fontana vieta l’evento 
L’incontro.

«Un problema serio quello dei 41-bis, territorio a rischio»

Mario Tasca RIPRODUZIONE RISERVATA