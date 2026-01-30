Carnevale, conto alla rovescia per la sfilata con venti carri 

Fervono i preparativi per la 40esima edizione del carnevale sangavinese, organizzata dall’associazione degli Enti Locali e l’intera cittadina è pronta ad ospitare una grande edizione, che prevede diversi eventi dal 12 al 17 febbraio con il grande raduno regionale dei carri allegorici e delle maschere il 15 febbraio. Il programma si articolerà in più giornate di festa. Giovedì 12 febbraio al mattino spazio al carnevale dei bambini, con la tradizionale sfilata delle scuole che animerà le strade del paese. Nel pomeriggio tornerà il carnevale diocesano, appuntamento molto sentito.

Il momento più atteso sarà il 15 febbraio con la grande sfilata regionale con oltre 20 carri allegorici, accompagnati da gruppi a piedi e maschere singole provenienti da tutta la Sardegna. La manifestazione si concluderà il 17 febbraio con il carnevale delle famiglie dedicato alla partecipazione di bambini, genitori e nonni. È felicissimo per quest’importante traguardo l’assessore alla cultura. ‘I 40 anni raccontano una storia fatta di passione, partecipazione e grande creatività, costruita nel tempo grazie all’impegno di generazioni di sangavinesi. Questa edizione vuole essere un omaggio al lavoro e al talento dei nostri artisti della cartapesta che hanno contribuito a creare la leggenda del carnevale sangavinese. Intanto i consiglieri di minoranza e del gruppo misto (primo firmatario Nicola Ennas) hanno presentato un’interpellanza per conoscere le somme concesse per il carnevale, il piano sicurezza e il programma dettagliato degli eventi. (g. pit.)

