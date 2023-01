Carnevale, conto alla rovescia 

La regia è dell’associazione Is Carristasa, nata del 2014, e che conferma ancora una volta la vocazione carnascialesca del paese con la maggiore tradizione in fatto di maschere e ricostruzioni in cartapesta. Non mancherà la collaborazione con il Comune. «Se c’è un paese in cui il Carnevale in Ogliastra può essere sorprendente, è di certo Bari Sardo – raccontano dall’associazione Is Carristasa, presieduta da Matteo Mulas (32) - Ci siamo ritrovati nove anni fa tutti concordi nel fare rinascere lo spirito del Carnevale che nostro malgrado, stavamo perdendo. La pandemia ha segnato poi uno stop che fa sembrare più faticoso recuperare le energie ma insieme sappiamo che possiamo fare molto. Ci sono con noi i Kattivissimi, i Bunga Bunga, Is Feralis del ’60 e Is Feralis del '73, tutti più che mai convinti che possiamo, uniti con tutti i carristi del paese. Adesso abbiamo bisogno di quello che per noi resta un grande momento di aggregazione per assecondare la speranza di tutti e rivedere la gioia dei bambini e degli adulti. Questi sono gli obiettivi della nostra squadra di lavoro con uno spirito che speriamo di riproporre in un lungo futuro».

Pensare al più grande carnevale ogliastrino significa viaggiare con la mente fino a Bari Sardo. È qui che da anni viene organizzata la più importante e allegra festa dell’anno. La trentesima edizione, dopo il silenzio pandemico tornerà a far rumore in ogni angolo del paese.

Le date sono state fissate: il Carnevale andrà in scena il 18, il 21 e il 25 febbraio.

Obiettivi

La regia è dell’associazione Is Carristasa, nata del 2014, e che conferma ancora una volta la vocazione carnascialesca del paese con la maggiore tradizione in fatto di maschere e ricostruzioni in cartapesta. Non mancherà la collaborazione con il Comune. «Se c’è un paese in cui il Carnevale in Ogliastra può essere sorprendente, è di certo Bari Sardo – raccontano dall’associazione Is Carristasa, presieduta da Matteo Mulas (32) - Ci siamo ritrovati nove anni fa tutti concordi nel fare rinascere lo spirito del Carnevale che nostro malgrado, stavamo perdendo. La pandemia ha segnato poi uno stop che fa sembrare più faticoso recuperare le energie ma insieme sappiamo che possiamo fare molto. Ci sono con noi i Kattivissimi, i Bunga Bunga, Is Feralis del ’60 e Is Feralis del '73, tutti più che mai convinti che possiamo, uniti con tutti i carristi del paese. Adesso abbiamo bisogno di quello che per noi resta un grande momento di aggregazione per assecondare la speranza di tutti e rivedere la gioia dei bambini e degli adulti. Questi sono gli obiettivi della nostra squadra di lavoro con uno spirito che speriamo di riproporre in un lungo futuro».

Sfilata

Allegria, animazione, maschere, splendide creature di cartapesta. Le vie e le piazze di Bari Sardo sono pronte ad accogliere la folla di visitatori. Ci sarà anche un concorso a premi e regole ben precise. I carristi bariesi sono esclusi dalla competizione che incorona il carro più bello votato dalla giuria. «Vogliamo fare giudicare i nostri carri da una commissione qualificata e imparziale che – sottolineano i sedici soci de Is Carristasa – non si limiti alla valutazione del puro aspetto estetico dei nostri manufatti in carta pesta e dei nostri spettacoli ma anche al messaggio e alla partecipazione».

Potranno immergersi nell’atmosfera giocosa anche carri provenienti da altri luoghi. I diversi gruppi potranno partecipare alle sfilate sabato 18, martedì 21 e sabato 25. Tra i momenti clou delle tre giornate di festa, il concorso che premierà il carro e la maschera più bella. «Abbiamo in palio un montepremi di circa duemila euro e riproponiamo anche il Trofeo Is Carristasa – ricordano dall’associazione – il premio verrà assegnato la sera di sabato e sarà per un anno affidato nelle mani del carro più meritevole che lo dovrà portare in apertura di sfilata il prossimo Carnevale».

La manifestazione ha il patrocinio dell’Assessorato al turismo, artigianato e commercio della Regione Sardegna.

