Carnevale condiviso: festa itinerante per cinque paesi 

Cinque paesi un solo carnevale: parte oggi da Sarroch il ciclo di sfilate che coinvolgerà i paesi della costa sulcitana da Capoterra a Domus de Maria. Il carnevale intercomunale, organizzato dai Comuni, dalle Proloco e da Dreamwalksound, aprirà i battenti oggi alle 15 in piazza Mercato: la musica e il divertimento andranno avanti sino a tarda sera con la zeppolata e l’intrattenimento curato da Iknos Party.

La seconda tappa si terrà invece a Capoterra domani, con partenza alle 15 dal Parco urbano, per arrivare in piazza Liori alle 17,30.

Il 23 febbraio l’allegra carovana si sposterà a Domus de Maria , mentre il 1°marzo sarà Villa San Pietro a ospitare carri e maschere a piedi. Gran finale il 2 marzo a Pula , dove verranno decretati i vincitori dell’edizione del 2025 del carnevale intercomunale.

Anche quest’anno l’obiettivo degli organizzatori è dare la possibilità ai residenti dei cinque paesi della costa sulcitana di partecipare a più sfilate, un modo per aumentare il divertimento ed evitare la concomitanza degli appuntamenti.

Stabiliti i premi che andranno a chi si sarà distinto per originalità e per aver proposto la coreografia più suggestiva: al miglior carro andranno 2mila euro, quello che si classificherà al secondo posto ne porterà a casa 1.500, 1.000 il terzo. Premio speciale anche per il miglior gruppo a piedi, per il quale sono stati messi in palio 500 euro.

