Pro Loco.
30 gennaio 2026 alle 00:30

Carnevale con due sfilate, carri e zeppole per tutti 

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, è stato definito tutto il programma del Carnevale quartese organizzato dalla Pro loco, che si prepara a tornare in grande stile con due sfilate il giovedì grasso e il sabato successivo. Il via è quindi giovedì 12 febbraio alle 10,30 con il raduno al parco Matteotti. Da qui il corteo con le scuole e le associazioni percorrerà le vie Porcu, piazza XXVIII Aprile, via Regina Margherita, Dante, Cagliari per poi tornare al parco Matteotti. Ad accompagnare la sfilata ci sarà il comitato Villagio dei pescatori di Cagliari.Sabato 14 sarà invece la volta della grande sfilata con festa finale sul palco allestito per la prima volta in assoluto in piazza Azuni. Maschere e carri partiranno da via S’Arrulloni davanti allo stadio e da qui percorreranno le vie Della Musica, Is Arenas, Verdi, viale Colombo, Bonaria, Rosas, Marconi, Brigata Sassari, Cagliari, D’Annunzio e piazza Azuni. Alla sfilata parteciperanno il comitato Villaggio dei pescatori e poi gruppo Quartu Carnival, gruppo la Carovana dei cowboy, gruppo Disco Color (associazione Viking group) gruppo Tribù indiani d’America, gruppo Su Tallu de Shaun (associazione Pierluigi Ibba), gruppo Frida Kal (palestra Family Futnees), gruppo MadagasQuartu e ancora gruppo Fragilità e Rinascita dell’associazione Anteas e gruppo Carnival Love. Poui ci sono i carri: Carro Italia alla frutta del Cormorano Group di Villanovafranca, Carro Aperitivo a Venezia del Game Over di Nurri, Carro I Puffi alla scoperta di una Guamaggiore incantata de Is Maskareddas di Guamaggiore, Carro Oceania Crazy Frog Ortacesus e carro Pit Stop Ferrari. Alla fine premiazioni. (g. da.)

