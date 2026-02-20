VaiOnline
Guspini-Barumini.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Carnevale, chiusura col botto con le grandi sfilate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si prospettano numeri importanti, oggi, per il Carnevale di Guspini “Cambas de Linna”. Venti gruppi con doppio mezzo per un totale di 40 carri, ai quali si sommano cinque gruppi a piedi. Tre i carri padroni di casa che oggi competeranno con gli altri per lo scettro del migliore.Iscritti ai carri (a tre settimane fa, quando hanno presentato la domanda) seimila partecipanti. Un numero destinato a crescere: si stima che, aggiungendo non iscritti e spettatori, si raggiungano circa quindicimila persone nelle vie della cittadina.

La sfilata "Carnevalinas" partirà alle 15 da via Anna Frank per poi dirigersi verso piazza XX Settembre — dove si metteranno in scena le coreografie — e poi inoltrarsi nel centro abitato, per poi finire in via Anna Frank per le premiazioni. Condurrà Federico Pilloni, affiancato da Dj Norman tra musica, animazione e il rogo del Gambetta. La sfilata sarà trasmessa in diretta da Videolina. La serata proseguirà al Palapip.

Numeri elevati oggi anche a Barumini , con 14 carri allegorici pronti a raccontare temi, storie e allegorie attraverso cartapesta, coreografie e costumi. Alle 15.30 il raduno dei carri al campo sportivo comunale e alle 16.30 la partenza della sfilata lungo le vie del paese. Alle 20 l’arrivo alla Fiera comunale e, a seguire, il rogo di Peppi Patta, la premiazione e lo spettacolo pirotecnico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 