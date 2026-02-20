Carnevale, chiusura col botto con le grandi sfilate 

Si prospettano numeri importanti, oggi, per il Carnevale di Guspini “Cambas de Linna”. Venti gruppi con doppio mezzo per un totale di 40 carri, ai quali si sommano cinque gruppi a piedi. Tre i carri padroni di casa che oggi competeranno con gli altri per lo scettro del migliore.Iscritti ai carri (a tre settimane fa, quando hanno presentato la domanda) seimila partecipanti. Un numero destinato a crescere: si stima che, aggiungendo non iscritti e spettatori, si raggiungano circa quindicimila persone nelle vie della cittadina.

La sfilata "Carnevalinas" partirà alle 15 da via Anna Frank per poi dirigersi verso piazza XX Settembre — dove si metteranno in scena le coreografie — e poi inoltrarsi nel centro abitato, per poi finire in via Anna Frank per le premiazioni. Condurrà Federico Pilloni, affiancato da Dj Norman tra musica, animazione e il rogo del Gambetta. La sfilata sarà trasmessa in diretta da Videolina. La serata proseguirà al Palapip.

Numeri elevati oggi anche a Barumini , con 14 carri allegorici pronti a raccontare temi, storie e allegorie attraverso cartapesta, coreografie e costumi. Alle 15.30 il raduno dei carri al campo sportivo comunale e alle 16.30 la partenza della sfilata lungo le vie del paese. Alle 20 l’arrivo alla Fiera comunale e, a seguire, il rogo di Peppi Patta, la premiazione e lo spettacolo pirotecnico.

