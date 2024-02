Carnevale, business da 300mila euro 

Soltanto per la schiuma poliuretanica gli allestitori del carro dei Feralis ’60 hanno speso 4 mila euro. Sono oltre 600 bombolette. Poi c’è il tasto dolente della vernice, utile a colorare i carri. «Quest’anno il carro è ispirato a Walt Disney e dunque di vernice ne abbiamo consumata parecchia», conferma Marco Mucelli, tra i fondatori dell’associazione Is Carristas di Bari Sardo. A conti fatti il Carnevale in Ogliastra muove un indotto di oltre 300 mila euro. Una stima destinata a lievitare con tutti gli accorgimenti del caso. Il business è balsamo per le casse dei rivenditori di materie prime, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le vendite subiscono una contrazione in attesa della bella stagione. Ma il giro d’affari è ad ampio raggio. Oltre agli allestimenti e al profilo organizzativo è un beneficio per locande, bar, pizzerie e alimentari.

Giro d’affari

Mucelli offre anche uno spaccato di quanto valgono i carri che sfilano a Bari Sardo. «Tra i 20 e i 25 mila euro». Centinaia di figuranti, ciascuno con abiti adeguati. «Ma le spese sono svariate. Servono impianti acustici di qualità. Poi c’è il noleggio dei gruppi elettrogeni, non meno di 150 euro al giorno per ciascun carro. Spese per la sicurezza, con tanto di staff di tecnici per i certificati. Ma anche la stessa cartapesta, che può sembrare una spesa irrisoria, incide parecchio». Senza contare che ovunque, non solo a Bari Sardo, all’allestimento di un carro partecipano, a titolo di volontariato, anche artigiani del paese per le rifiniture. Il business ha tenuto anche dopo la pandemia, sebbene i numeri dei carri attesi nelle sfilate sulle strade del territorio si annuncino inferiori ai tempi d’oro, quando la bolgia del divertimento aveva accolto anche 17 carri.

Business collettivo

Il giro d’affari coinvolge tutti i centri della zona che prenderanno parte alle sfilate. Compresa la piazza di Tortolì dove, nelle ultime settimane, le vendite di materie prime per gli allestimenti sono schizzate all’insù. Tra Pro Loco Rocce Rosse e Centro commerciale naturale Simba la spesa per il Carnevale si aggira sui 40 mila euro. L’associazione turistica sta allestendo il proprio carro, mentre il Ccn curerà le premiazioni nel piazzale Porrà. «Il Carnevale - ammette Francesco Iesu, presidente del Ccn - genera un importante giro d’affari tra i commercianti. Durante queste settimane si annunciano migliaia di euro di affari per i locali, sia quelli sulla via principale che gli altri più decentrati».

