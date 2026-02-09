Carnevale blindato, controlli e divieti nei giorni della festa 

Una festa blindata. Anche quest’anno nei giorni di Carnevale saranno potenziate le misure di sicurezza con un rafforzamento dei servizi di controllo come è stato ribadito ieri mattina durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Salvatore Angieri.

È stato stabilito che nel piazzale del Tribunale sarà potenziata l’illuminazione e saranno installate due torri faro. I portici dei palazzi Saia saranno presidiati con un servizio di vigilanza con guardie giurate, in collaborazione con il Comune. Inoltre nell’area retrostante il Palazzo di Giustizia sarà allestito il Posto medico avanzato, un’altra ambulanza sarà all’ingresso del Tribunale.

Monitorati anche i parcheggi di via Carducci e via Mariano IV, con controlli del personale della ditta che gestisce il servizio. La Asl, inoltre, ha garantito verifiche e controlli nelle postazioni dei rivenditori ambulanti di alimenti e bevande.

Infine, il sindaco Massimiliano Sanna ha annunciato le consuete ordinanze per il divieto di somministrazione di superalcolici, di vendita di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine di metallo. Nell’area della manifestazione si potranno portare esclusivamente bottiglie di plastica, senza tappo, con acqua o bevande analcoliche. Un’altra ordinanza anche per il divieto di accensione, esplosione e lancio di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti.

