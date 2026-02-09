VaiOnline
Sicurezza.
10 febbraio 2026 alle 00:48

Carnevale blindato, controlli e divieti nei giorni della festa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una festa blindata. Anche quest’anno nei giorni di Carnevale saranno potenziate le misure di sicurezza con un rafforzamento dei servizi di controllo come è stato ribadito ieri mattina durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Salvatore Angieri.
È stato stabilito che nel piazzale del Tribunale sarà potenziata l’illuminazione e saranno installate due torri faro. I portici dei palazzi Saia saranno presidiati con un servizio di vigilanza con guardie giurate, in collaborazione con il Comune. Inoltre nell’area retrostante il Palazzo di Giustizia sarà allestito il Posto medico avanzato, un’altra ambulanza sarà all’ingresso del Tribunale.
Monitorati anche i parcheggi di via Carducci e via Mariano IV, con controlli del personale della ditta che gestisce il servizio. La Asl, inoltre, ha garantito verifiche e controlli nelle postazioni dei rivenditori ambulanti di alimenti e bevande.
Infine, il sindaco Massimiliano Sanna ha annunciato le consuete ordinanze per il divieto di somministrazione di superalcolici, di vendita di bevande in bottiglie o contenitori di vetro e in lattine di metallo. Nell’area della manifestazione si potranno portare esclusivamente bottiglie di plastica, senza tappo, con acqua o bevande analcoliche. Un’altra ordinanza anche per il divieto di accensione, esplosione e lancio di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 