Carnevale bagnato, nell’Isola assetata arrivano le piogge 

Attese come manna dal cielo, le nuvole cariche arrivano a Carnevale. Piogge intense, anche a carattere temporalesco, portate dal ciclone Pulcinella che da oggi investirà tutta l’Italia da Nord a Sud. In Sardegna, dove diversi territori stanno soffrendo la siccità ormai dall’estate scorsa, sono previste precipitazioni dappertutto, con maggiore intensità nel centro dell’Isola e nell’area occidentale. Allerta meteo della protezione civile regionale fino alla mezzanotte di oggi, con il codice giallo di criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Il ciclone Pulcinella

«L’arrivo della perturbazione porterà piogge intense nell’area centro-occidentale, con precipitazioni fino a 25,30 millimetri; un po’ meno nel versante orientale», spiega Carlo Spanu, tenente colonnello del servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimo. Instabilità e rovesci anche nella giornata di domani, durante la quale si registrerà un calo delle temperature. «Andranno a diminuire in maniera importante domani, ma più che di quelle registrate si tratterà delle percepite a causa del vento di maestrale che arriverà nel pomeriggio». Nevicherà? «Piccoli e scarsi fiocchi nelle cime più alte del Gennargentu».

L’avviso nel capoluogo

Richiamando l’allerta meteo della protezione civile, e le previsioni di piogge intense anche sul Cagliaritano, il Comune di Cagliari ha diramato una nota con alcune raccomandazioni per i cittadini. Per quanto riguarda la zona di Pirri, «spesso soggetta ad allagamento, è opportuno, nelle ore in cui vige l’allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano».

La mappa dell’Italia

Il ciclone Pulcinella arriva dunque in pieno periodo carnevalesco e investirà tutta la Penisola. Antonio Sanò, di iLMeteo.it, dice che «sono previsti fenomeni in estensione a macchia d’olio su tutto lo Stivale: pioverà soprattutto sul fianco occidentale ma anche sul Triveneto; frequenti rovesci colpiranno il Nord-Ovest, il versante tirrenico, la Sardegna e la Sicilia. Continuerà a cadere tantissima neve sulle Alpi oltre i 1200 metri: sono previsti altri 30-50 centimetri di neve fresca in giornata, localmente saliremo a sfiorare il metro in 48 ore, un accumulo di neve anche ventata molto pericolosa per la stabilità del manto. Sugli Appennini invece farà troppo caldo per avere un bel paesaggio invernale, la neve è attesa sulla dorsale solo oltre i 1600-1700 metri». Domani, conclude Sanò, «sono previste schiarite, con la rotazione dei venti da Nord-Ovest: il maestrale spazzerà l’Italia facendo calare un po’ le temperature e spostando le nubi e le piogge verso il Centro-Sud; al Nord dal pomeriggio il tempo migliorerà parzialmente. Anche il mare sarà bizzoso, con onde fino a 4 metri sul settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri sul mare di Sardegna».

