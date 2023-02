Carnevale, allegria sotto la pioggia 

Una pioggia di coriandoli spazza via tutto quello che è stato. Gli anni del silenzio e delle restrizioni anti Covid sono un ricordo lontano. Adesso è solo il tempo della festa. Quartu, dopo tre anni, ritrova il suo carnevale, e ritrova la sua grande sfilata per le vie della città, organizzata dalla Pro Loco. È tutto qui in via Cecoslovacchia il mondo variopinto di carri, di maschere a piedi, di ragazzi festanti e pazienza se piove a dirotto. Nessuno è voluto mancare dopo giorni di preparazione per allestire i travestimenti più fantasiosi. Che si sono fatte le cose in grande lo vedi dallo sfarzo delle maschere e del carro della Pro Loco con i grandi volti di Mina e di Achille Lauro sulle note della musica degli anni Settanta e Ottanta ma anche quella più moderna del Sanremo di oggi con la Made in Italy di Rosa Chemical.

Le voci

«Ci abbiamo messo quasi dieci giorni a prepararlo», spiegano Damiano Melis e Beatrice Scuderi, «volevamo un tema fantasioso e colorato che mettesse allegria. C’è Mina e c’è Achille Lauro, che a Sanremo aveva omaggiato Mina». Davanti al carro ci sono i gruppi delle scuole quartesi, che hanno interpretato temi originali frutto di quanto fatto a scuola nei mesi precedenti. E allora ecco bambini e insegnanti della scuola di via Cimabue, vestiti da verdure, per ricordare gli orti didattici e i giardini del progetto di “green school” che portano avanti da tempo. E poi quelli di via Tiziano istituto comprensivo 2 Maria Lai, felicissimi abbigliati da meduse in un oceano virtuale vittima dell’inquinamento, anche questo risultato di un progetto di “plastic free”.

Tra i più nutriti c’è il gruppo delle vespe di Maracalagonis che vanta i più anziani della sfilata: Piero Callai (81 anni), e Giustino Ximenes (83). Tutti vestiti da ape in sella alle loro Vespe tra cui spicca anche una a tre posti da collezione.

«Siamo davvero contenti», dice il presidente della Pro Loco Stefano Lai, «finalmente dopo anni bui ritroviamo la festa e il divertimento. Peccato per la pioggia che ci ha risparmiato alla partenza e per parte del percorso, ma che poi è tornata a disturbare il finale. Ma nessuno comunque si è perso d’animo».