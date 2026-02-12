VaiOnline
San Gavino.
13 febbraio 2026 alle 00:36

Carnevale al via tra carri, coriandoli e polemiche 

Ha preso il via la 40esima edizione del carnevale sangavinese. Il maltempo ieri mattina ha fatto annullare per precauzione la tradizionale sfilata dei bambini, ma nella scuola primaria di via Paganini la festa si è svolta lo stesso tra aule e corridoi mentre nel pomeriggio si è svolto il carnevale diocesano con una grande partecipazione dei bambini e delle famiglie di tutta la diocesi di Ales-Terralba. Domenica dalle 15 ci sarà la sfilata regionale di almeno 20 carri allegorici con almeno 7mila maschere, ma non mancano le polemiche per l’organizzazione di una edizione costata 40mila euro. È critico il consigliere Nicola Ennas: «L’amministrazione non ha organizzato nessun laboratorio della cartapesta con le scuole che ovviamente avrebbero voluto un’organizzazione prevista per tempo, o l'allestimento di una esposizione museale. Al momento l’unica novità é il percorso che si concentra in centro: i carri partiranno da via Po, priva di attività commerciali, mentre in passato con il parcheggio fronte ospedale più attività venivano coinvolte. Aspettiamo di verificare le ricadute economiche di questo investimento mentre in passato venivano spesi 18mila euro. Inoltre rimane per il futuro l'incognita degli spazi per costruire i carri allegorici». (g.pit.)

