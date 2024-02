Carnevale, al via le sfilate ma salta l’appuntamento col rogo di Re Cancioffali 

Un Carnevale senza rogo di Re Cancioffali. L'edizione iniziata ieri pomeriggio, con la prima ratantira nei quattro quartieri storici della città, salvo cambi di rotta all'ultimo non avrà il tradizionale epilogo del martedì grasso col fantoccio che brucia.

«Al 90% non ci sarà», annuncia Matteo Putzu dell'ACS Senza Confini, coordinatore dell'evento, nella presentazione ieri al Palazzo Civico. «Non abbiamo l'agibilità del campo di via Fara, che ci viene messo a disposizione ogni anno , perché sono stati fatti dei lavori. E mancano pure i carri: non c'era tempo per farli, complici le nuove regole sulla sicurezza. Ma, nonostante le difficoltà, la parola d'ordine di questo Carnevale è continuità». In caso di cambio di rotta c’è comunque margine per muoversi in extremis: «Dovesse arrivare una soluzione abbiamo la squadra pronta per costruire il fantoccio, avendo già acquistato tutto il materiale», dice Omar Lecca di Sa Ratantira Casteddaia.

Il percorso

Dopo la ratantira di ieri ce ne saranno altre due. Domenica la sfilata Carnevale in Famiglia, che parte alle 17.30 da piazza Garibaldi e passa nelle vie dello shopping per poi finire in piazza Yenne. Martedì grasso partenza alle 18 nel Corso, poi via Manno, piazza Costituzione, via e piazza Garibaldi per risalire in via Garibaldi, scendere in via Manno e terminare di nuovo piazza Yenne, senza rogo. Un fantoccio di Cancioffali, di dimensioni ridotte, sarà bruciato nella Pentolaccia al Villaggio Pescatori che quest'anno cambia data. «Normalmente la facciamo la domenica dopo, ma l'abbiamo rinviata al 3 marzo anche perché il 25 ci sono le elezioni», motiva Mariano Strazzeri, presidente del Comitato Villaggio Pescatori. «Prevede zeppolata, giochi per bambini, rottura delle pentole e artisti di strada, oltre alla tradizionale ratantira del villaggio». Sono già iniziati gli eventi a Pirri, incentrati fra Casa Saddi e il parco della Vetreria, con sfilata nelle vie del centro storico e diversi spettacoli teatrali con biglietto simbolico a 1 euro.

Partecipano al Carnevale cagliaritano le associazioni Senza Confini, Villaggio Pescatori, Sa Ratantira Casteddaia, Viking e Tuvumannu. Nella presentazione di ieri presenti le prime quattro e Rita Atzeri dell'associazione Il Crogiuolo per Pirri, ma senza rappresentanti del Comune. Che comunque, oltre al patrocinio, ha stanziato un contributo di 22.500 euro. «Faccio il Carnevale da tanti anni e l'impressione, purtroppo, è che stia andando a scemare. Non c'è più l'amore che abbiamo noi gruppi», avverte Fabrizio Aramu del gruppo Viking.

