Carnevale 2024: la festa in maschera è iniziata 

Ha preso il via con la sfilata dei bambini, aperta dal carro de Su Baballotti, la 38esima edizione del Carnevale sangavinese, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune. Le vie del centro sono state invase poi dalle maschere del Carnevale diocesano degli oratori e delle famiglie. Domani dalle 15 in via Roma ci sarà la prima delle due grandi sfilate dei carri allegorici con in prima fila le opere di cartapesta sangavinesi e di tanti paesi del circondario. La seconda sfilata si svolgerà il 18 febbraio, mentre martedì 13 in piazza della Resistenza dalle 15.30 ci sarà la festa dei bambini e delle famiglie con la pentolaccia, palloncini, bolle di sapone giganti e un concorso per i bambini per la migliore maschera carnevalesca.

In prima linea nella preparazione della 38esima edizione del carnevale l’assessore ai Grandi eventi Nicola Ennas: «Il percorso intrapreso dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale in questi ultimi anni è quello giusto. Le criticità che dovremo affrontare nell'immediato futuro riguardano gli spazi in cui si realizzano i carri, che saranno a breve oggetto di riqualificazione». Così i maestri della cartapesta dovranno abbandonare le ex Casermette dove in questi giorni stanno ultimando la costruzione dei carri. ( g. pit. )

