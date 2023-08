Carne, vino e musica: in mille alla sagra della pecora 

Dieci pecore per un totale di circa due quintali di carne. E centinaia di persone pronte a degustare non solo la pecora in cappotto, preparata secondo l’antica ricetta nei caddarxius (grandi pentoloni in acciaio) con patate e cipolle, ma anche il pane carasau incasau . Tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso o di acqua per gli astemi.

Il ritorno, dopo venti anni, della sagra della pecora nella borgata di Sant’Isidoro è stata un «gran successo, finalmente dopo tanto tempo c’è di nuovo movimento da queste parti», assicurano gli organizzatori che dal primo pomeriggio di sabato hanno iniziato a cucinare negli spazi del centro agroalimentare del borgo, dove poi si è ballato e cantato fino a tardi con la musica del gruppo “Radio Pop”.

Il bilancio

«Non è rimasto neanche un pezzo di carne, era buonissima, forse io così di così gustosa non ne ho mai mangiato», dice entusiasta il consigliere Simone Santabarbara che per primo, insieme all’assessora alla cultura Elisabetta Contini, ha creduto in questa manifestazione. «Onestamente c’era più gente di quella che mi aspettassi», aggiunge Contini, «l’obiettivo era anche far riappropriare i cittadini di Sant’Isidoro del loro territorio, devono sentirlo davvero loro e posso dire che questa scommessa l’abbiamo vinta. Il Comune questa volta ha fatto solo da cornice, supportandoli, ma i veri protagonisti sono stati loro. C’è stata una bella risposta e questo ci inorgoglisce».

Nel borgo sono arrivate anche diversi turisti sardi e non solo. «Non conoscevo Sant’Isidoro, ho voluto assaggiare la pecora: complimenti a chi l’ha cucinata», racconta Giovanna arrivata da Cagliari con un gruppo di amici, «mi sarebbe piaciuto trovare anche gli stand dei produttori locali, avrei comprato tante cose genuine».

Angela Perra e Anna Puddu sono state le promotrici di questa festa e nonostante la fatica a fine serata sono soddisfatte: «È stato un gran lavoro di squadra, proprio come accadeva tantissimi anni fa. Abbiamo trovato un gruppo di persone davvero motivate, un grazie particolare a tutti quelli che hanno collaborato a titolo gratuito con i prodotti, la carne e l’aiuto. Ci siamo divertite e abbiamo creato aggregazione, quello che ci mancava».

