Carne sintetica, legge all’ultimo miglio 

Ultimo miglio per la legge che introduce il divieto di produrre e commercializzare carne coltivata per uso alimentare o per i mangimi animali in Italia, ma il provvedimento potrebbe fermarsi in Ue. La senatrice Elena Cattaneo avverte che «la legge-manifesto, in grado solo di mortificare il Paese, potrà essere valutata dalla Commissione Europea dopo la sua approvazione e nel caso essere causa di infrazione finché l’Italia non la corregga o la elimini». Insomma una situazione non facile per il disegno di legge del governo già approvato con modifiche dal Senato, che l’esecutivo punta a chiudere entro il 16 novembre con l’obiettivo di essere il primo paese «libero» da questo tipo di carne.

Lo scenario

In vista del voto che inizierà oggi in Aula, tutte le forze politiche si sono scontrate su un provvedimento che vieta anche l’uso improprio dei termini «carne» o «pesce» a prodotti plant based. Accesa la discussione, in cui la maggioranza ha sostenuto la bontà del ddl aspramente criticato dalle opposizioni. «Il governo Meloni fa quello che si impegna a fare, sia durante le campagne elettorali sia in ogni altra occasione», ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dopo l’avvio alla Camera della discussione generale, dove oltre a segnalare la non coerenza di qualche partito, ha precisato che «vogliamo essere avanguardia in Europa e nel mondo della difesa di un sistema produttivo basato sul rapporto uomo-terra-lavoro, uomo-mare-lavoro».

Secondo un sondaggio della Coldiretti, «il 74% degli italiani è contrario al cibo artificiale prodotto in laboratorio». Ed è proprio la Coldiretti ad aver avviato la petizione che ha raccolto 2 milioni di firme a favore del provvedimento, tra cui oltre il 30% dei Comuni italiani, diversi presidenti di Regione e rappresentanti politici di ogni schieramento, oltre al vice direttore della Fao Maurizio Martina.

Le voci

«Dobbiamo aprire gli occhi e non fare demagogia», ha detto il responsabile nazionale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia alla Camera, Aldo Mattia. Mentre Carmen Di Lauro, deputata del M5S avverte «discutiamo un provvedimento ideologico, che non porta alcun vantaggio, se non ad alcune specifiche categorie». Secondo il capogruppo del Pd in commissione Agricoltura, Stefano Vaccari, «è nato per dare fiato alla propaganda».

